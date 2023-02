Pakistan: concordata prosecuzione colloqui con Fmi, piano di salvataggio rinviato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione non governativa per i diritti umani Human Rights Watch (Hrw) ha raccomandato alle parti di collaborare per tutelare le persone economicamente svantaggiate e minimizzare il rischio che le riforme danneggiano ulteriormente i più vulnerabili. Per la Ong il Fondo monetario dovrebbe valutare in modo approfondito l’impatto diretto e indiretto sui ceti a basso reddito degli aggiustamenti fiscali, che comunque dovrebbero essere improntanti alla progressività. Inoltre, una parte dei risparmi dovrebbe essere usata per rafforzare la protezione sociale e i tagli dei sussidi per i carburanti dovrebbero essere preceduti da una riforma complessiva del settore energetico. (segue) (Inn)