Malesia: crescita superiore alle attese, più 7 per cento nel quarto trimestre

- L'economia della Malesia ha conseguito una crescita del 7 per cento su base annua nel quarto trimestre 2022, grazie alla progressiva espansione dei consumi interni e alla tenuta della domanda di prodotti elettrici e elettronici. Lo ha reso noto oggi la governatrice di Bank Negara Malaysia (la banca centrale malesiana), Nor Shamsiah Mohd Yunus. Il dato è superiore alle previsioni degli economisti, che stimavano in media una crescita del 6,6 per cento annuo tra ottobre e dicembre. Nell'intero 2022 la Malesia ha conseguito una crescita annua del Pil dell'8,7 per cento, il dato migliore da 22 anni a questa parte e ben al di sopra delle previsioni del governo. (Fim)