Germania: “Handelsblatt”, trattative con Oman per fornitura di Gnl

- La Germania è in “trattative avanzate” con l'Oman per la fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl). Il totale sarebbe compreso tra le 500 mila e il milione di tonnellate all'anno. È quanto rivelato da fonti informate sui negoziati, secondo quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Per la Germania a condurre i colloqui è il gruppo per l'energia tedesco Uniper, di recente nazionalizzazione. La società ha rifiutato di commentare. Un ulteriore acquirente potenziale del Gnl dell'Oman è Securing Energy for Europe (Sefe), già Gazprom Germania, che ha assunto questa denominazione da quando è diventata di proprietà dello Stato tedesco. Come Uniper, Sefe non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo. Da Berlino non è giunto alcun commento dai ministeri responsabili di Sefe e Uniper, rispettivamente Economia e Protezione del clima e Finanze. Tra l'altro, sarebbe in discussione un contratto per la consegna dall'Oman alla Germania di 800 mila tonnellate di Gnl all'anno. Come le controparti tedesche, il ministero dell'Energia di Mascate non ha rilasciato commenti. Secondo le fonti di “Handelsblatt”, infine, Uniper è già in trattative con l'Oman per la fornitura di ammoniaca. (Geb)