Myanmar: inviato speciale giapponese, Asean cruciale per giungere alla pace

- I colloqui di lavoro in seno all'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) sono cruciali per superare la crisi politica innescata dal golpe militare nel Myanmar. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" l'inviato speciale del Giappone per la riconciliazione nazionale nel Myanmar, Yohei Sasakawa. Secondo l'inviato, l'Asean dovrebbe "fissare contatti di lavoro più frequenti" con il governo militare birmano, stabilendo a tal fine anche una presenza fisica nel Myanmar, con un ufficio di rappresentanza. Lo scorso fine settimana i ministri dell'Asean hanno pubblicato un comunicato nel quale ribadiscono che "il dialogo nazionale inclusivo è la chiave per trovare una risoluzione pacifica alla situazione nel Myanmar". Sasakawa ha concordato in merito all'importanza del dialogo, e respinto le accuse rivolte da più parti all'Asean di non aver fatto fronte alla crisi col necessario rigore: "Criticare da lontano non serve a risolvere i problemi", ha commentato l'inviato giapponese, che ha anche espresso preoccupazione per la recente proroga dello stati di emergenza nel Paese. "Se questa situazione continuerà non farà che protrarre il governo militare. Le elezioni dovrebbero tenersi a prescindere da ogni considerazione", ha affermato Sasakawa. L'inviato ha anche negato di esprimere posizioni troppo vicine alla giunta birmana: "Senza risultati sarebbe tutto inutile. Queste accuse non mi preoccupano", ha affermato il funzionario, che è stato nominato inviato speciale per la riconciliazione dal governo giapponese già nel 2013. (segue) (Git)