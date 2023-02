Ue: leader di Stati membri chiedono aiuti di Stato, finanziamenti europei e fondo europeo di sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader degli Stati membri europei hanno adottato il testo di conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles, in cui indicano alla Commissione europea, sulla base della comunicazione del piano industriale per il Green deal, che è necessario portare avanti con urgenza alcuni filoni d'azione. In primo luogo, si legge nel testo adottato al termine del Consiglio, la politica degli aiuti di Stato. "Le procedure devono essere rese più semplici, più rapide e più prevedibili, e devono consentire di fornire rapidamente un sostegno mirato, temporaneo e proporzionato, anche attraverso i crediti d'imposta, nei settori strategici per la transizione verde e che subiscono l'impatto negativo dei sussidi esteri o degli alti prezzi dell'energia". Come si legge nel documento, "Anche l'integrità e la parità di condizioni nel mercato unico devono essere mantenute". Al secondo punto, i leader degli Stati membri hanno chiesto l'utilizzo di finanziamenti a livello europeo. "Per facilitare la transizione verde in tutta l'Unione ed evitare la frammentazione del mercato unico, una risposta politica dell'Ue pienamente efficace richiede un accesso equo ai mezzi finanziari. A tal fine, i fondi Ue esistenti dovrebbero essere impiegati in modo più flessibile e dovrebbero essere esplorate opzioni per facilitare l'accesso ai finanziamenti", si legge nelle conclusioni adottate. (segue) (Beb)