Ue: leader di Stati membri chiedono aiuti di Stato, finanziamenti europei e fondo europeo di sovranità (2)

- In terzo luogo, "sono essenziali condizioni quadro semplici, prevedibili e chiare per gli investimenti nell'Unione europea". in sostanza, le procedure amministrative e di autorizzazione dovrebbero essere semplificate e accelerate, ed è necessario garantire l'accesso alle materie prime critiche, anche diversificando l'approvvigionamento e riciclando le materie prime per promuovere i principi dell'economia circolare. "L'imminente riforma della struttura del mercato dell'elettricità dovrebbe sostenere la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato ed efficiente al minor costo possibile, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in qualsiasi momento e rafforzare la competitività dell'Ue", continua il testo. Nel quarto punto, si evidenzia la necessità di intraprendere azioni più coraggiose e ambiziose per sviluppare ulteriormente le competenze necessarie per la transizione verde e digitale "attraverso l'istruzione, la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione, per affrontare le sfide della carenza di manodopera e della trasformazione dei posti di lavoro, anche nel contesto delle sfide demografiche". Infine, vengono chiesti investimenti pubblici e privati per colmare i divari di investimento che minano la crescita. "Il Consiglio europeo prende atto dell'intenzione della Commissione di proporre un Fondo europeo per la sovranità prima dell'estate 2023 per sostenere gli investimenti nei settori strategici", conclude il testo adottato dai leader europei. (Beb)