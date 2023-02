Migranti: Ue intensificherà azioni per prevenire partenze irregolari e perdite di vite umane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea intensificherà la sua azione per prevenire le partenze irregolari e le perdite di vite umane, per ridurre la pressione sulle frontiere dell'Ue e sulle capacità di accoglienza, per combattere i trafficanti di esseri umani e per aumentare i rimpatri. Lo si legge nelle conclusioni che i leader degli Stati membri Ue hanno adottato nel corso del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. "Ciò avverrà intensificando la cooperazione con i Paesi di origine e di transito attraverso partenariati reciprocamente vantaggiosi. Tutte le rotte migratorie dovrebbero essere coperte, anche con risorse adeguate", si legge nel testo. "I piani d'azione esistenti per le rotte dei Balcani occidentali e del Mediterraneo centrale dovrebbero essere attuati. I piani d'azione per le rotte dell'Atlantico, del Mediterraneo occidentale e orientale dovrebbero essere presentati dalla Commissione in via prioritaria, al fine di alleviare rapidamente la pressione sugli Stati membri più colpiti e prevenire efficacemente gli arrivi irregolari", continua il testo. (segue) (Beb)