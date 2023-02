Migranti: Ue intensificherà azioni per prevenire partenze irregolari e perdite di vite umane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, "l'impegno dell'Ue e degli Stati membri con i Paesi di origine e di transito sarà intensificato in modo coordinato, anche attraverso contatti ad alto livello, con l'obiettivo di rafforzare la loro capacità di gestione delle frontiere, prevenire i flussi irregolari, rompere il modello commerciale dei contrabbandieri, anche attraverso campagne di informazione strategiche, e aumentare i ritorni", si precisa nelle conclusioni. "L'Unione europea continuerà a sostenere i partner nell'affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e nel garantire una migrazione sicura, regolare e ordinata. La cooperazione con le organizzazioni internazionali, in particolare l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l'Unhcr, deve essere ulteriormente rafforzata", conclude il testo. (Beb)