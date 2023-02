Ue: Rafforzare la cooperazione in materia di rimpatri e riammissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ricorda l'importanza di una politica dell'Ue unificata, globale ed efficace in materia di rimpatrio e riammissione, nonché di un approccio integrato alla reintegrazione. Lo si legge nelle conclusioni che i leader degli Stati membri Ue hanno adottato nel corso del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. "È necessaria un'azione rapida per assicurare rimpatri efficaci, dall'Unione europea e dai Paesi terzi lungo le rotte, verso i Paesi di origine e di transito, utilizzando come leva tutte le politiche, gli strumenti e i mezzi pertinenti dell'Ue, compresi la diplomazia, lo sviluppo, il commercio e i visti, nonché le opportunità di migrazione legale", si legge nel testo approvato. (segue) (Beb)