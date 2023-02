Ue: Rafforzare la cooperazione in materia di rimpatri e riammissione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio europeo invita la Commissione e il Consiglio a fare pieno uso del meccanismo previsto dall'articolo 25 bis del Codice dei visti, compresa la possibilità di introdurre misure restrittive in materia di visti nei confronti dei Paesi terzi che non collaborano ai rimpatri", continua il testo. "Per accelerare le procedure di rimpatrio, il Consiglio europeo invita inoltre gli Stati membri a riconoscere le reciproche decisioni di rimpatrio. Invita l'Agenzia per l'asilo a fornire orientamenti per incrementare l'uso dei concetti di Paesi terzi sicuri e Paesi di origine sicuri. Gli Stati membri sono invitati a fare uso di tali orientamenti, al fine di ottenere un approccio più coordinato, aprendo così la strada a un elenco comune dell'Ue", conclude il testo delle conclusioni. (Beb)