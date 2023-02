Ue: Consiglio europeo chiede maggior controllo delle frontiere esterne europee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio invita inoltre la Commissione "a finanziare le misure degli Stati membri che contribuiscono direttamente al controllo delle frontiere esterne dell'Ue, come i progetti pilota di gestione delle frontiere, nonché al rafforzamento del controllo delle frontiere nei Paesi chiave sulle rotte di transito verso l'Unione europea". Per rafforzare le frontiere, gli Stati membri hanno chiesto all'esecutivo Ue di "mobilitare immediatamente fondi e mezzi sostanziali europei per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture di protezione delle frontiere, dei mezzi di sorveglianza, compresa la sorveglianza aerea, e delle attrezzature. In questo contesto, il Consiglio europeo invita la Commissione a mettere rapidamente a punto la strategia europea di gestione integrata delle frontiere", si legge nel testo approvato. Infine, il testo di conclusioni "riconosce le specificità delle frontiere marittime, anche per quanto riguarda la salvaguardia delle vite umane, e sottolinea la necessità di una cooperazione rafforzata per quanto riguarda le attività di ricerca e salvataggio e, in tale contesto, prende atto del rilancio del Gruppo di contatto europeo sulla ricerca e il salvataggio". (Beb)