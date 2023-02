Migranti: Consiglio europeo chiede lotta alla strumentalizzazione, alla tratta e al contrabbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo condanna i tentativi di strumentalizzare i migranti a fini politici, in particolare se usati come leva o come parte di azioni ibride destabilizzanti. È quanto si legge nelle conclusioni adottate nel corso del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. Nel testo, i leader degli Stati membri invitano la Commissione e il Consiglio "a portare avanti i lavori sugli strumenti pertinenti, comprese eventuali misure contro gli operatori dei trasporti che praticano o facilitano la tratta di persone o il traffico di migranti". Come si legge nelle conclusioni, "attraverso una forte cooperazione tra gli Stati membri e con Europol, Frontex ed Eurojust, nonché con i principali partner, la lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti sarà ulteriormente rafforzata". (Beb)