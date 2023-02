Giappone: governo approva disegno di legge per sostegno all'industria della difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi l'esportazione da parte del Giappone di sistemi e tecnologie per la difesa è sostanzialmente proibito dai cosiddetti "tre principi", fatto salvo per i progetti di sviluppo e produzione congiunta con Paesi terzi. Le nuove linee guida per la sicurezza nazionale approvate dal governo giapponese a dicembre includono l'obiettivo di rivedere i tre principi per "edificare un'industria della difesa forte e sostenibile". Un gruppo di parlamentari del Partito liberaldemocratico del Giappone (Ldp) ha annunciato il mese scorso l'istituzione di un gruppo teso ad accelerare gli sforzi del governo tesi a promuovere le esportazioni nell'ambito della difesa. L'attività dei parlamentari si concentrerà anzitutto sulla promozione di una revisione dei cosiddetti "tre principi", le linee guida che da decenni pongono limiti stringenti al trasferimento di armamenti e tecnologie militari sulla base della Costituzione pacifista giapponese. (Git)