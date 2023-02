Giappone: inflazione all'ingrosso al 9,5 per cento a gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Giappone ha conseguito una crescita destagionalizzata dello 0,1 per cento su base mensile a dicembre, grazie alla ripresa dei consumi privati di servizi che hanno assorbito in parte l'effetto del calo delle esportazioni. E' la valutazione pubblicata ieri dal think tank di Tokyo Japan Center for Economic Research (Jcer), secondo cui tra ottobre e dicembre scorsi l'economia giapponese ha conseguito una crescita dell'1,2 per cento su base trimestrale. A dicembre la spesa privata del Giappone è cresciuta dello 0,5 per cento, e la spesa in conto capitale dell'1 per cento. (segue) (Git)