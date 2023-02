Usa: assalto al Congresso, manifestante condannato a 36 mesi di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino del Delaware che ha partecipato all’assalto al Congresso degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021 è stato condannato a 36 mesi di carcere. Nei confronti del 53enne Kevin Seefried, noto per avere portato una bandiera confederata all’interno dell’edificio, sono stati emessi lo scorso giugno cinque capi d’accusa, per i quali rischiava una condanna massima pari a 20 anni di prigione. Durante l’udienza, il giudice distrettuale Trevor McFadden ha affermato che “portare una bandiera confederata all’interno delle mura più sacre nel nostro Paese è indegno”. (Was)