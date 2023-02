Usa: PayPal, amministratore delegato lascerà la società a fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di PayPal, Dan Schulman, lascerà la società alla fine del 2023. Lo ha confermato lui stesso in una nota, aggiungendo di avere già comunicato la sua decisione e che rimarrà tra i componenti del consiglio di amministrazione. “Sono orgoglioso dei risultati che siamo riusciti a raggiungere in questi anni, e sono grato di aver potuto lavorare con persone così serie e talentuose: abbiamo ripensato il concetto di servizi finanziari e di commercio elettronico”, ha detto. (Was)