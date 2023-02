Ucraina: “Washington Post”, Kiev riceve coordinate da Usa su dove colpire con Himars

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ucraine si starebbero avvalendo di coordinate e indicazioni dirette fornite o confermate dagli Stati Uniti per la maggior parte degli attacchi effettuati utilizzando i sistemi missilistici Himars, nel quadro della guerra con la Russia. La notizia, confermata da fonti anonime al “Washington Post”, rivela un coinvolgimento più attivo del Pentagono nella guerra in Ucraina, le cui Forze armate da mesi utilizzano i sistemi missilistici statunitensi Himars per colpire le postazioni e i depositi di munizioni russi. Un funzionario ucraino rimasto anonimo ha detto al giornale che i militari di Kiev “non utilizzano quasi mai” i sistemi d’arma avanzati senza “coordinate specifiche” fornite dal personale statunitense che si trova in basi sul suolo europeo. Una pratica che, secondo la fonte, renderebbe gli Stati Uniti “più sicuri” nel fornire armamenti avanzati all’Ucraina. Un secondo funzionario statunitense ha affermato che “questo tipo di assistenza consente di avere il massimo grado di precisione e sfruttare al meglio le munizioni a disposizione”, precisando che le autorità ucraine non hanno bisogno dell’autorizzazione di Washington quando scelgono il bersaglio da colpire “con altri armamenti”. (Was)