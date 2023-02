© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è detta molto soddisfatta per i risultati raggiunti nel Consiglio europeo appena conclusosi a Bruxelles. "Sono molto soddisfatta dei risultati di questo Consiglio, ma ritengo che debbano essere approfonditi maggiormente domani mattina in conferenza stampa", ha detto ai cronisti in un breve punto stampa uscendo dal vertice di Bruxelles. (Beb)