Ue: Scholz, confido in soluzioni pragmatiche per gestione flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha dichiarato di confidare in “soluzioni pragmatiche” da parte dell'Ue per la gestione dei flussi migratori. Il capo del governo federale si è espresso durante la conferenza stampa che sta tenendo a margine del Consiglio europeo straordinario in corso a Bruxelles. In particolare, Scholz ha affermato che i capi di Stato e di governo dei Paesi membri dell'Ue sono “nella condizione” di concordare iniziative “per il futuro”, fondate sulla solidarietà, al fine di gestire l'afflusso dei migranti in Europa. “Naturalmente, non siamo d'accordo su tutto, ma vi è l'orientamento generale a trovare soluzioni pragmatiche”, ha infine affermato il cancelliere. (Geb)