Siria: Usa sospendono sanzioni per transazioni umanitarie dopo il terremoto

- Il Tesoro degli Stati Uniti ha deciso di consentire per 180 giorni tutte le transazioni finanziarie relative alla fornitura di assistenza umanitaria alla Siria, dopo il terremoto degli ultimi giorni, che altrimenti sarebbero vietate sulla base delle sanzioni imposte da Washington nei confronti di Damasco. Lo riferisce una nota. “Alle popolazioni di Turchia e Siria vanno le nostre più sentite condoglianze dopo questa tragedia: voglio ribadire chiaramente che le sanzioni precedentemente imposte nei confronti della Siria non rappresenteranno un ostacolo alla fornitura di aiuti umanitari”, ha detto il vice segretario al Tesoro Usa, Wally Adeyemo. (Was)