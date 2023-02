Migranti: von der Leyen, sfida europea, frontiere esterne vanno gestite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La migrazione è una sfida europea e le frontiere esterne vanno gestite. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza finale del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. "Solo con un approccio unito riusciremo a risolvere i problemi. Dobbiamo lavorare alla finalizzazione del Patto migrazione e asilo, come abbiamo fatto finora. Continueremo a farlo", ha detto. Von der Leyen ha aggiunto che "le frontiere esterne devono essere gestite", spiegando che l'Ue intende agire per rafforzarle e prevenire la migrazione irregolare, concentrandosi su due progetti pilota sui confini. "Forniremo un pacchetto integrato di infrastrutture mobili e fisse, dalle automobili alle telecamere, dalle torri di guardia alla sorveglianza elettronica. Questo richiederà finanziamenti dell'Ue, finanziamenti bilaterali o contributi bilaterali e, naturalmente, anche finanziamenti nazionali", ha dichiarato la presidente della Commissione europea. Infine, ha concluso von der Leyen, "lanceremo progetti pilota incentrati sulle procedure di frontiera, al fine di mostrare le migliori pratiche in termini di registrazione, procedure di asilo rapide ed eque, come affrontare i rimpatri. Frontex, l'Agenzia per l'asilo dell'Ue ed Europol sosterranno questi progetti pilota". (Beb) (Beb)