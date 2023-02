Regionali: Berlusconi, referendum su governo, ma orizzonte sono cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto in Lombardia e Lazio è anche una sorta di referendum sul gradimento al governo, anche se il nostro orizzonte di governo sono i prossimi cinque anni. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista al Tg5. “Gli italiani, votando per Forza Italia e il centrodestra, sia in Lombardia che nel Lazio, avranno la possibilità di rafforzare il coordinamento tra l’esecutivo e le amministrazioni regionali”, ha aggiunto. (Rin)