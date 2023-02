Ue: Salvini, da Germania e Francia ennesima prova di egoismo e miopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comportamento di Francia e Germania è “un’ennesima prova di egoismo e miopia: se siamo in 27, contribuiamo in 27, soffriamo in 27, non ce ne sono due che valgono più di altri”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di “Radio Radio”. Salvini ha rimarcato che l'Italia “sta pagando più di altri, se non di tutti, per il conflitto in Ucraina, per il costo energetico e delle materie prime”. “A Macron, suggerirei, non entrando nel merito dell’accaduto, di vigilare e, per quanto riguarda quello di cui mi occupo, di mantenere la parola data”, ha proseguito il ministro, citando la Tav. “Noi stiamo mantenendo tutti gli impegni, mi sembra che in Francia stiano ritardando un po’ troppo", ha aggiunto. (Rin)