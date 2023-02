Balneari: Lega, via libera a proroga di un anno è grande vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande vittoria della Lega e del centrodestra: via libera alla proroga di un anno delle concessioni balneari. È quanto si legge sui profili social del Carroccio. “E grazie alla Lega – prosegue – verranno tutelati imprese, sindaci e amministratori locali, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, coinvolgendo rappresentati del Mit, del Mef, del ministero della Protezione civile e del mare, del ministero delle Imprese e del made in Italy, del ministero dell'Ambiente, del ministero per gli Affari regionali e le autonomie, del ministero degli Affari europei, del ministero del Turismo e un rappresentante delle regioni e un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa de settore”. (Rin)