Difesa: segretario Usa incontra omologo georgiano, focus su sicurezza regionale

- Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha incontrato al Pentagono l’omologo georgiano, Juansher Burchuladze, a cui ha ribadito la partnership tra i due Paesi nel campo della sicurezza. Austin, riferisce una nota, ha anche ribadito il sostegno Usa alla sovranità e all’integrità territoriale della Georgia, sottolineando l’impegno di Washington ad aiutare le autorità di Tbilisi a rafforzare le capacità del Paese in materia di deterrenza. Particolare attenzione è stata dedicata anche al conflitto in Ucraina, e alle recenti tensioni nel Caucaso meridionale. (Was)