Trieste: incidente al molo VII del porto, muore un operaio caduto in acqua

- Un lavoratore del porto di Trieste, Paolo Borselli, 58 anni, è morto oggi pomeriggio a seguito di un incidente avvenuto nell’area del Molo VII. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia marittima e della Capitaneria di porto, l'uomo era alla guida di un carrello sollevatore quando è caduto in mare con il muletto. Non vedendolo rientrare, i colleghi hanno dato l'allarme. Il corpo è stato poi individuato dai Vigili del fuoco, intervenuti con i sommozzatori. I sindacati hanno già proclamato lo sciopero in tutto il porto di Trieste. (Frt)