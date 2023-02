Torino gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore 11:30, OGR Corso Castelfidardo 22: l'assessora Salerno interviene al "Future Days, progetto sull'orientamento Next Land"Ore 11:30, Palazzo Civico, sala Carpanini: riunione della III Commissione. Odg: Cittadella aerospazioOre 12, farmacia Santa Zita, Via Cibrario 33: l'assessore Rosatelli sarà presente alla XXIII edizione della Giornata di Raccolta del FarmacoOre 12:30, Palazzo Civico: l'assessore Carretta è presente alla consegna dei fioretti olimpici alla Città di TorinoOre 16:30, Lavanderia a Vapore, via Pastrengo 51 Collegno: l'assessora Purchia partecipa all'inaugurazione del progetto onLive Campus (Rpi)