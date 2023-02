Pnrr: Fitto incontra commissario europeo Gentiloni a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha incontrato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a Bruxelles per parlare di aggiornamento del Pnrr. Lo ha reso noto lo stesso Fitto attraverso un messaggio su Twitter. "Incontro molto positivo con il commissario Paolo Gentiloni. Abbiamo parlato di Pnrr e delle opportunità di aggiornamento delle offerte dal Regolamento Repower Eu. Il governo intende lavorare in stretta collaborazione con la Commissione per rendere il Pnrr efficace e utile a cittadini e imprese", si legge nel tweet di Fitto. (Beb)