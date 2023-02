Enel: risultati preliminari 2022, ricavi in aumento del 63,9 per cento a 140,5 miliardi di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ebitda (margine operativo lordo), che include gli effetti delle operazioni non ordinarie , è pari a 18,8 miliardi di euro (17,2 miliardi di euro nel 2021, +9,3 per cento). Infine, in base ai risultati preliminari, l’indebitamento finanziario netto a fine 2022 è pari a 60,1 miliardi di euro. La variazione rispetto ai 51,7 miliardi di euro rilevati nel 2021 (+16,2 per cento) è riferibile al fabbisogno generato dagli investimenti del periodo, al pagamento dei dividendi, all’acquisizione di Erg Hydro S.r.l. e all’effetto negativo dei cambi connesso alla conversione del debito in valuta. Si segnala che l’indebitamento finanziario netto ha registrato una riduzione significativa rispetto al 30 settembre 2022, per effetto dei positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa, del parziale riassorbimento sul capitale circolante netto degli effetti generati da alcuni provvedimenti governativi, delle operazioni di dismissione degli attivi essenzialmente in Russia, Cile e Brasile, nonché per il miglioramento dei tassi di cambio nell’ultimo trimestre. (Rin)