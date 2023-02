Libia-Italia: ministero Trasporti libico incontra rappresentanti aziende italiane per realizzazione terminal aeroportuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Mohamed Chahoubi, ha incontrato rappresentanti del Consorzio Aeneas, un gruppo di aziende italiane specializzate nella realizzazione di terminal aeroportuali chiavi in mano. Lo ha riferito a “Nova” l’ufficio stampa del ministero dei Trasporti libico. Durante l’incontro, le parti hanno discusso della progettazione e realizzazione del terminal passeggeri nazionale e internazionale dell'aeroporto internazionale della capitale Tripoli. Nell’occasione, Chahoubi ha affermato che il progetto riveste una “importanza strategica per il settore dei trasporti e del traffico aereo” e ha invitato il Consorzio ad aumentare i tassi di produzione durante il prossimo periodo e ad avviare il resto delle attività relative alla fornitura di materiali, in concomitanza con i lavori di costruzione. (segue) (Lit)