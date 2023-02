© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LAZIO 2023- La candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, chiuderà la campagna elettorale. Nuovo Cinema Aquila, via L’Aquila 74, Roma (ore 18)- Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, chiuderà la campagna elettorale. Piazza Sauli, Roma (ore 17)- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, interverrà alla diretta del Tgr Lazio per il confronto finale a sei in vista delle elezioni. Saxa Rubra, Roma (ore 10:15)- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, interverrà al confronto finale. Sede del quotidiano “Il Messaggero”, via del Tritone 152, in diretta streaming sul sito internet del quotidiano (ore 12:30)- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, visiterà l’ospedale Parodi Delfino. Piazza Aldo Moro 1, Colleferro (ore 15)- La capolista del Partito democratico di Frosinone alle elezioni regionali del Lazio, Sara Battisti, chiuderà la campagna elettorale. Palaterme, via Fonte Anticolana, Fiuggi (ore 20)- Il candidato alle elezioni regionali del Lazio di Azione-Italia viva, Paolo Bianchini, chiuderà la campagna elettorale. Interverrà anche l'onorevole Valentina Grippo. Ex consorzio agrario, via Anguillarese 145, Anguillara Sabazia (ore 18)- Il candidato alle elezioni regionali del Lazio della Lega Salvini premier, Pasquale Ciacciarelli, chiuderà la campagna elettorale. Edra Palace Hotel, via Ausonia, Cassino (ore 18:30) (segue) (Rer)