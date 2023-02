El Salvador: inflazione al 7 per cento a gennaio su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Salvador ha registrato a gennaio un’inflazione del 7,03 per cento su base annua, inanellando il suo nono mese consecutivo sopra il 7 per cento, barriera che ha superato lo scorso maggio. In particolare, fa sapere la Banca centrale, hanno registrato aumenti i settori alimenti e bevande non alcoliche (12,22 per cento). Seguono beni e servizi diretti (10,03 per cento), ristoranti e hotel (7,26 per cento), i mobili e articoli per la casa (7,13 per cento) e tempo libero e cultura (5,84 per cento). Bevande alcoliche e tabacco hanno registrato aumenti del 5,58 per cento, mentre la divisione trasporti del 5,07 per cento. (Mec)