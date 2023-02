Ita: sindacati, passi avanti in trattativa, fiduciosi su intesa domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trattativa con i vertici di Ita sugli adeguamenti salariali del personale di terra e di volo, connessi al superamento della fase di start-up, ha compiuto stasera ulteriori passi avanti, tanto da renderci fiduciosi circa la concreta possibilità di giungere ad un’intesa domani, 10 febbraio, nell’ambito della procedura di raffreddamento e conciliazione già convocata dal ministero del Lavoro. Lo affermano in una nota congiunta Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac, Anpav e Anp. Le organizzazioni, prosegue la nota, “rappresentano l’ormai indifferibile necessità di giungere ad un’intesa che renda merito ai lavoratori che hanno supportato la difficile fase di start up e garantisca la sostenibilità del piano industriale di sviluppo della compagnia, preannunciando che, in difetto, procederanno senza ulteriori indugi alla proclamazione delle necessarie azioni di sciopero”. (Com)