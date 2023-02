Usa: governo finanzierà espansione impianto per produzione di batterie per veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha annunciato un finanziamento da due miliardi di dollari alla società Redwood Materials, destinato all’espansione di un impianto per la produzione di componenti di batterie elettriche a McCarren, in Nevada. La segretaria all’Energia, Jennifer Granholm, ha affermato in conferenza stampa che “questo investimento consentirà a Redwood Materials di portare a termine un progetto critico per la produzione di batterie per i veicoli elettrici nel nostro Paese”. L’impianto si occupa di riciclare batterie a ioni di litio provenienti da telefoni o computer, ricavando materiali necessari per la produzione di batterie per la mobilità elettrica. Il fondatore e amministratore delegato della società, J.B. Straubel, ha affermato che il progetto consentirà all’impianto di produrre materiali necessari per un milione di batterie all’anno. (Was)