Perù: Fmi, prospettive economiche "molto incerte" (4)

- Le proteste prolungate si stanno ripercuotendo sull'economia del Paese andino. L'agenzia di valutazione del credito Moody's ha abbassato l'outlook del Perù da Baa1 stabile a Baa1 negativo. Il cambiamento dell'outlook da stabile a negativo, si legge in un comunicato dell'agenzia, "riflette l'opinione di Moody's secondo cui i rischi sociali e politici si sono intensificati minacciando, nei prossimi anni, un deterioramento della coesione istituzionale, della governabilità e dell'efficacia delle politiche e della forza economica dei governi successivi". Per l'agenzia di rating i disordini sociali seguiti alla rimozione dell'ex presidente Pedro Castillo, insieme ai rischi politici associati, minacciano di indebolire la forza delle istituzioni e della governance del Perù, e in particolare la governabilità e l'efficacia politica nel lungo termine. Le persistenti perturbazioni politiche e sociali, recita il comunicato, "rischiano di erodere ulteriormente gli investimenti, con conseguenze negative per la forza economica". (Brb)