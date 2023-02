Qatar-Usa: ministro Esteri qatariota incontra inviato Malley, focus su nucleare iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fascicolo dell’accordo sul nucleare iraniano e i relativi colloqui sono stati al centro di un incontro svoltosi oggi a Washington tra il ministro degli Esteri e vice premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, e Robert Malley, inviato speciale degli Stati Uniti per l’Iran. Lo rende noto il ministero degli Esteri qatariota, secondo cui, durante i colloqui, le parti hanno anche discusso delle relazioni bilaterali tra Usa e Qatar e di una serie di questioni di mutuo interesse. I legami del Qatar con Washington e Teheran hanno consentito negli anni a Doha di mediare tra le due parti. Il mese scorso, il responsabile della diplomazia qatariota si è recato in Iran per trasmettere alcuni messaggi delle parti coinvolte nei negoziati per rilanciare l’accordo sul nucleare iraniano, da cui gli Usa si sono ritirati nel 2018. "Il Qatar esorta tutte le parti a tornare all'accordo", ha affermato il ministro di Doha in una conferenza stampa congiunta con l’omologo iraniano, Hossein Amirabdollahian. "E' una buona occasione per risolvere le questioni relative all'accordo sul nucleare e per trovare le condizioni adatte per rilanciare l’intesa”, ha aggiunto Al Thani, rivelando di aver trasmesso anche un messaggio degli Stati Uniti all’Iran. Rispondendo a una domanda sulla probabilità che il Qatar ospiti il dialogo Iran-Usa, Al Thani ha dichiarato: "Cerchiamo il più possibile di eliminare le preoccupazioni tra le parti dell'accordo. Il Qatar cerca stabilità nella regione e il raggiungimento di un accordo nucleare perché è un fattore importante per la stabilità nella regione. Stiamo cercando di risolvere i malintesi in modo che possano essere fatti i preparativi per raggiungere un accordo".(Res)