Enel: risultati preliminari 2022, ricavi in aumento del 63,9 per cento a 140,5 miliardi di euro

- I ricavi del 2022 ammontano a 140,5 miliardi di euro, in aumento di 54,8 miliardi di euro (+63,9 per cento) rispetto agli 85,7 miliardi di euro realizzati nel 2021. È quanto emerge dai risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2022 di Enel. La variazione è prevalentemente riconducibile, in un contesto di prezzi medi crescenti, ai maggiori volumi di energia prodotti ed intermediati, alle maggiori quantità vendute (soprattutto in Italia e Spagna), agli adeguamenti tariffari in Brasile, alla maggiore energia elettrica distribuita in America Latina, nonché all’effetto positivo dei tassi di cambio. I ricavi dell’esercizio 2022, spiega una nota di Enel, includono il provento non ordinario derivante dalla cessione delle attività di trasmissione in Cile, pari a 1,1 miliardi di euro nonché i proventi ordinari derivanti dalla cessione parziale della partecipazione detenuta in Ufinet e in Gridspertise e dalla cessione di alcune società a Mooney Group S.p.A., mentre i ricavi relativi all’esercizio 2021 includevano il provento ordinario, pari a 1,8 miliardi di euro, realizzato dalla cessione della partecipazione detenuta in Open Fiber S.p.A. (segue) (Rin)