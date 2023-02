Turchia-Siria: terremoto, il bilancio dei morti supera i 21 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime registrate sinora a seguito delle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che lo scorso 6 febbraio hanno colpito la Siria settentrionale e la Turchia sud-orientale è pari ad oltre 21.000. In particolare, il direttore della comunicazione della presidenza turca, Fahrettin Altun, ha riferito, sul suo account Twitter, che nella sola Turchia il numero dei morti “ha purtroppo superato quota 17.000, con oltre 71.000 feriti e 6.444 edifici crollati”. “Ancora una volta, il nostro governo invia le più sentite condoglianze ai cittadini. Lavoriamo 24 ore su 24 per fornire aiuti alla regione”, ha aggiunto Altun. Secondo un ultimo bilancio diramato dal ministro della Salute turco, Fahrettin Koca, i morti nel Paese ammontano ad almeno 17.406. In Siria, invece, l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, ha riferito che le vittime registrate sinora sono almeno 3.868, di cui 1.678 nelle aree poste sotto il controllo del governo di Damasco, e altre 2.190 nelle regioni controllate dai gruppi di opposizione al presidente siriano Bashar al Assad. (Res)