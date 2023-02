Usa: Biden su assicurazione sanitaria, non approverò un singolo taglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non approverà “un singolo taglio” ai programmi federali per l’assicurazione sanitaria. Durante la sua visita a Tampa, in Florida, il presidente Usa ha attaccato nuovamente i componenti del Partito repubblicano che vogliono “colpire le pensioni e porre fine all’Obamacare”, la riforma sanitaria approvata dall’amministrazione Obama. “A quelli che sognano di tagliare i finanziamenti al programma Medicare e alla Social Security, voglio dire che sarò il loro incubo”, ha detto Biden. Rivolgendosi ai repubblicani al Congresso, infine, il presidente Usa ha ribadito che “combattere per il gusto di farlo non ci porterà a nulla”. (Was)