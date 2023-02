Turchia-Siria: terremoto, Usa annunciano aiuti umanitari per 85 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha annunciato un pacchetto di aiuti umanitari da 85 milioni di dollari per assistere lo sforzo di ricostruzione in Turchia e in Siria, dopo i terremoti che hanno colpito i due Paesi nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, causando più di 20 mila morti. In una nota, l’agenzia ha spiegato che i fondi “aiuteranno i partner umanitari degli Stati Uniti ad assistere milioni di persone in difficoltà a causa dei danni del sisma, fornendo cibo, abitazioni temporanee e beni di prima necessità per affrontare l’inverno”. Gli Stati Uniti hanno già inviato circa 200 esperti dell’agenzia, che in questo momento si trovano nelle città turche di Adiyaman, Adana e Ankara per sostenere le autorità nella ricerca dei dispersi. (Was)