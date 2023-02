Usa: Trump ha nuovamente accesso a profili Facebook e Instagram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, può nuovamente accedere ai suoi profili su Facebook e Instagram. Lo ha confermato Meta, la società proprietaria delle piattaforme, all’emittente “Cnbc”. Gli account dell’ex presidente Usa sui due social network sono stati sospesi a tempo indeterminato dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Anche dopo la riattivazione del suo profilo Twitter, lo scorso novembre, Trump ha fatto sapere che per il momento continuerà ad utilizzare solo Truth Social, una piattaforma che ha fondato lui stesso, e non ha ancora pubblicato alcun messaggio su altri social. (Was)