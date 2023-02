Cospito: Delmastro (Fd’I), bene Nordio, Stato non si fa intimidire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non cede ai ricatti, lo Stato non si fa intimidire dalle violenze degli anarchici. Lo ha dichiarato Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia, sottolineando la "massima condivisione della scelta del ministro Carlo Nordio di rigettare la richiesta di revoca anticipata del 41 bis ad Alfredo Cospito”. “La pericolosità sociale di Cospito è decisamente allarmante e nulla può fare indietreggiare il governo sulla legislazione speciale per contrastare criminalità organizzata e terrorismo", ha concluso. (Rin)