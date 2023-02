Lazio 2023: domani candidati chiudono campagna, ultime battute prima del silenzio elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra per Francesco Rocca, in realtà, si è già riunito domenica scorsa a sostegno del suo candidato in un grande evento nel centrale Auditorium della Conciliazione a Roma. Alla manifestazione, molto sentita e partecipata, hanno preso parte tutti i candidati, i sostenitori, esponenti della società civile e della politica, nonché i leader regionali e nazionali della coalizione, tra cui il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega Matteo e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Non è previsto un altro maxi-evento di chiusura per il fine settimana. Tuttavia, per Rocca i partiti sono comunque scesi di nuovo in campo in questi giorni. Martedì è toccato a Forza Italia che ha organizzato in un hotel romano una convention con la presenza tra gli altri dei ministri Antonio Tajani, Anna Maria Bernini, Elisabetta Casellati, Gilberto Pichetto Fratin, Paolo Zangrillo. Ieri, invece, un'altra rappresentanza di Palazzo Chigi, quella della Lega, che all'hotel Carpegna Palace di Roma, ha chiuso la campagna elettorale con i ministri: Matteo Salvini, Alessandra Locatelli, Roberto Calderoli, Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara. Dunque, una bella fetta governo. Il comitato di Rocca, seguirà lo spoglio delle schede elettorali al Salone delle Fontane, in zona Eur a Roma. (segue) (Rer)