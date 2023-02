Cospito: Calenda, se non ci sono presupposti per cambiare giusto resti al 41bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se non ci sono i presupposti, non ci sono i presupposti, fine della discussione. Questo non toglie che Del Mastro ha fatto una cosa per la quale in qualunque Paese del mondo si sarebbe dimesso perché ha divulgato informazioni che non potevamo essere divulgate. Quindi Cospito resta al 41bis, se così sono le evidenze tecniche su cui Nordio ha preso la decisione; io non entro nel merito, sarà giusto così". Lo ha affermato Carlo Calenda, leader di Azione, parlando con la stampa a margine di un incontro elettorale a Cinisello Balsamo (Mi). "Do per scontato – ha aggiunto - che sia giusto così, anche perché Nordio ha sempre detto di essere un garantista. Immagino quindi che lo abbia fatto a ragion veduta. Per quanto concerne invece Del Mastro, rimane il punto: in questo momento dovrebbe essere a casa. (Rem)