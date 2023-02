Foibe: Cgil Roma centro ovest litoranea, condanniamo atti di violenza in Municipio X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil di Roma centro Ovest Litoranea, in una nota, dichiara: "Esprimiamo solidarietà a Mauro Castagno, a Margherita Welyam e a Giuseppina Mellace, vittime di incredibili atti di violenza da parte di simpatizzanti di Casapound durante la presentazione di un libro sulle Foibe promosso dell 'Anpi nel Municipio Roma X a Ostia. È inaccettabile - continua la nota - che ancora oggi ci sia chi pensa che al diritto alla libera espressione, al libero pensiero, al confronto democratico ci si possa opporre con atti di repressione fascista, usando la violenza fisica e verbale. Il tutto, peraltro, dentro un luogo istituzionale come l'aula consigliare, dimostrando ancora una volta come questi personaggi abbiano in spregio i luoghi della democrazia. Noi non ci stiamo. Condanniamo con fermezza e senza indugi la violenza fascista. Ci auguriamo - sottolinea la nota - che le autorità competenti operino rapidamente contro gli autori di questa violenza e ci sia una immediata presa di distanza dalle forze democratiche ed istituzionali del territorio. Siamo e saremo sempre per il rispetto delle regole democratiche e di civile convivenza, a fianco delle istituzioni e a presidio della democrazia su un territorio come quella di Ostia, dove vecchi e nuovi fascisti continuano a operare per riportare indietro le lancette della storia. Non passeranno neanche stavolta", conclude la Cgil di Roma centro Ovest litoranea. (Com)