Libia-Italia: ministero Trasporti libico incontra rappresentanti aziende italiane per realizzazione terminal aeroportuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua visita in Libia, il 28 gennaio, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa tenuta assieme al premier del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, aveva sottolineato che “l'apertura in tempi rapidi dei lavori sull'aeroporto di Tripoli è condizione fondamentale per recuperare la piena cooperazione tra Italia e Libia. "La Libia è un mercato strategico per le nostre aziende. Vale per l'energia ma anche per le infrastrutture, dove molti sono i dossier aperti. È molto importante iniziare il prima possibile i lavori sull'aeroporto internazionale di Tripoli perché avere standard di sicurezza adeguati significa poter ripristinare voli diretti, condizione fondamentale per collegare i nostri Paesi", aveva detto Meloni. (Lit)