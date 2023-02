Pd: Furfaro, partita aperta, ma vincerà Schlein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti dei dati comunicati dalla Commissione nazionale per il Congresso del Partito democratico. Dopo una settimana di congressi possiamo affermare che la partita sarà fra due candidati, aperta e contendibile”. Lo ha affermato Marco Furfaro, portavoce della mozione Schlein. “Ma il dato è che noi siamo sopra le aspettative, nemmeno i più ottimisti potevano prevedere questo risultato. Avevamo detto in tutti i modi che le sale straripanti di persone avrebbero stravolto i sondaggi, i congressi di circolo ci hanno dato ragione. Alle primarie si sfideranno Bonaccini e Schlein”, ha proseguito. “Sarà – ha sottolineato – un confronto tra continuità e cambiamento. E siamo certi che ci sia davvero la voglia di cambiare il Pd e la sinistra stavolta, per questo vincerà Elly Schlein”. (Rin)