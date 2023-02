Milleproroghe: De Poli (Udc), proroga pensione a 72 anni per medici in convenzione con Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato nel Milleproroghe un emendamento che consentirà alle aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2026, di trattenere in servizio fino all’età di 72 anni, su richiesta degli interessati, i medici in regime di convenzione con il Ssn. Lo ha dichiarato il senatore Antonio De Poli, parlando di “una buona notizia”. “E’ una misura – ha proseguito – che intende rispondere alle esigenze della nostra sanità pubblica con l’obiettivo di garantire i livelli essenziali di assistenza ai nostri Cittadini”. “La questione della carenza del personale sanitario è molto sentita dalle comunità nei territori. In questo provvedimento, come maggioranza, abbiamo voluto fortemente introdurre diverse misure volte a contrastare questo problema, ad affrontare le criticità attuali e a valorizzare le professionalità della nostra sanità”, ha concluso De Poli. (Rin)