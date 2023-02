© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, partecipa alla cerimonia per la celebrazione del Giorno del ricordo dei martiri delle Foibe istriane e dell'esodo delle popolazioni giuliano-dalmate presso l'Altare della Patria. Piazza Venezia, Roma (ore 9:10)- Sopralluogo presso il cantiere per la riqualificazione del piazzale antistante la stazione di Trastevere. Saranno presenti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l'assessore alla Mobilità della Capitale, Eugenio Patanè, e la presidente di Roma Servizi per la Mobilità, Anna Donati. Saranno presenti, inoltre, il Presidente del Municipio XII Elio Tomassetti e il Direttore Generale di Roma Servizi per la Mobilità Luca Varello. Piazzale Flavio Biondo, Roma (ore 11)- L'assessore allo Sport, grandi eventi, turismo e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, interviene alla presentazione della 30esima edizione del Torneo Volley Scuola. Salone d'Onore del Coni, piazza Lauro De Bosis 15, Roma (ore 12) (segue) (Rer)