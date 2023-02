Usa-Brasile: domani a Washington vertice Biden-Lula per far "ripartire" le relazioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due presidenti parleranno anche di ambiente, altro tema forte del cambio di governo a Brasilia. Lula lavora per coinvolgere gli Usa nel Fondo Amazzonia, lo strumento di conservazione della foresta finanziato da principalmente da Paesi nordeuropei, e che ora intende rilanciare anche in virtù di una pubblicizzata attenzione alle popolazioni autoctone. Un'occasione utile anche a rilanciare le promesse di cooperazione sulla lotta ai cambiamenti climatici che le due amministrazioni hanno manifestato da ultimo alla Cop-27 di novembre. Biden e Lula, che candida l'Amazzonia a ospitare una futura edizione della Cop, dovrebbero tra le altre cose discutere anche di strumenti per sviluppare in maniera congiunta operazioni di transizione energetica. (segue) (Brb)